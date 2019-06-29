В Украине 29 июня в большинстве регионов страны, кроме части восточных районов ожидается сухая и солнечная погода. Жаркая погода в Украине будет маловероятной, как и прогнозировали синоптики. Температура воздуха ночью составит +9...+14°, на юге от + 14 до +17°. Днем - +19...+24°, на юге - до +27°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве, 29 июня, будет облачной с прояснениями, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +11...+13°, днем - поднимется до +21°. Во Львове синоптики осадков не обещают. Ночью столбики термометров опустятся до +9...+11°, днем поднимутся до +20...+22°. В Одессе осадки также не ожидаются. Ночью температура воздуха составит +14...+16°, днем от +24 до +26°.

В Днепре ночь пройдет без осадков, днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +22...+24. В Харькове в течение суток ожидается дождь. Ночью градусники покажут +9...+11°, днем +19...+21°. На Закарпатье метеорологи осадков не обещают. Ночью температура составит +11...+13°, днем - +22...+24°.

Погода на 29 июня. Фото: meteo.gov.ua

Ранее синоптик сообщила, какой холодной и ветреной будет погода в Украине на День Конституции.

Также синоптик показала карту, как в Европе в этот момент свирепствует жара из Сахары.