Известная украинская ведущая и звезда шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк снова порадовала своих поклонников новым фото в Инстраграме.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На этот раз телезвезда опубликовала фото, на котором она позирует в перешитом мамином платье (ему, по словам Леси, 34 года) в цветочный принт.

В кадре Никитюк предстала в весьма скромном образе: зона декольте не слишком открыта, а платье, хоть и мини, но прикрывает прелести звезды.

"Мой прекрасный город, который развивается и становится еще красивее! Люблю "Хм". К стати, всех с праздником", - написала телеведущая.

Ранее сообщалось, что телеведущая Леся Никитюк показала кольцо на безымянном пальце без всяких объяснений. Фото.

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