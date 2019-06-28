Российская певица Лолита Милявская, которая имеет проблемы со связками, обратилась к зарубежным врачам, которые осмотрели артистку и озвучили вердикт, который буквально шокировал ее. Об этом сообщает "Собеседник".

Он меня осмотрел и сказал: "У вас связок нет!" Оказывается, их уже давно и не было. Они стираются, потому что я 35 лет пою живьем!" – рассказала Лолита изданию.

Однако медики успокоили певицу. "Этот врач мне потом сказал: "Ты будешь петь, потому что такие примеры в мире есть!" Оказывается, это физиологический процесс, который никак не остановить", – отметила звезда.

При этом европейские медики посоветовали Лолите беречь голос. К их рекомендациям она прислушалась. Перед концертами Милявская старается меньше говорить. А еще она полностью отказалась от караоке.

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