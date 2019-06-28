Избрание Владимира Зеленского президентом Украины дает возможность говорить о реанимации "нормандского формата", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Россия-24 (ВГТРК).

Об этом сообщает Интерфакс.

Он отметил, что в этой связи действительно речь о встрече в "нормандском формате" заходила в ходе беседы президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 в Осаке.

По его итогам Макрон заявил, что рассчитывает на проведения саммита в "нормандском формате" уже в июле.

Песков добавил, что многие подходы нового руководства Украины остаются непонятными. "Они отчётливо не артикулированы, требуют прояснения", - сказал он.

"Для того чтобы собираться в нормандском формате, нужно сначала сделать домашнюю работу. В этом плане мы ожидаем, что в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли почва, необходимая для встречи в верхах", - сказал Песков.

"Нормандский формат" переговоров для урегулирования кризиса на Донбассе создали летом 2014 года. В него вошли представители Украины, России, Франции и Германии.

Ранее "Страна" сообщала, что Москва готова встретиться в формате нормандской четверки.