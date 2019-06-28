Во время конференции по поддержке реформ в Украине, которая состоится на следующей неделе в Канаде, будет присутствовать делегация США во главе со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером. Об этом он сообщил на своей странице в Твиттере.

"Для меня честь возглавлять мощную американскую делегацию на этом важном мероприятии", - написал он.

Американский дипломат добавил, что конференция поможет ускорить ключевые реформы, способствовать боль тесным экономическим связям и "освободить потенциал благополучия для украинцев.

Скриншот: Twitter/Kurt Volker

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский 1-3 июля посетит Канаду с визитом для участия в ежегодной конференции по поддержке реформ в Украине.

Программой визита предусмотрены встречи с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами парламента и представителями деловых кругов, а также с украинской громадой Канады.

Также мы писали, в Киев прибыла делегация чиновников из Соединенных Штатов.