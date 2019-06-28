В компании Google объявили о новой функции картографического сервиса, которая даст возможность прогнозировать степень загруженности транспортного средства, включая автобусы, поезда и метро. Google выдает эти данные на основе прошлых поездок, пишет itc.ua.

Отмечается, что несколько месяцев поисковая корпорация просила пользователей Google Maps предоставлять дополнительные данные об уровне загруженности их маршрутов.

Каждый раз после завершения поездки им предлагалось выбрать из четырёх вариантов: много свободных мест, мало свободных мест, только стоячие места и стоячие места в более тесном пространстве. Теперь у компании достаточно данных, чтобы начать предлагать прогнозирование загруженности транспортных средств для пользователей, которые планируют свои ежедневные маршруты. Новая функция уже работает в приложении в 200 городах по всему миру.

Помои этого, в Google Maps добавилась задержка движения автобусов в режиме реального времени в местах, в которых пассажиры не имеют возможности получить эту информацию непосредственно от местных транспортных компаний. Отныне пользователи смогут увидеть, опаздывает ли их автобус и насколько он задержится, а также получить более точное время в пути в зависимости от условий движения по маршруту. Все эти данные можно будет увидеть на карте.

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