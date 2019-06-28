Футбольный клуб Динамо Киев провел первый матч во время подготовки к новому сезону. Команда Александра Хацкевича сыграла с представителем Второй лиги Украины житомирским "Полесьем".

Встреча завершилась победой "Полесья" со счетом 2:1.

"Полесью" удалось выйти вперед на 12-й минуте матча - Евгений Немтинов замкнул прострел с левого фланга.

Киевляне отыгрались уже на 38-й минуте - Никита Кравченко отправил мяч в нижний угол после паса пяткой от Матара Дийе, который находится на просмотре в "Динамо".

Победный гол был забит на 74-й минуте - после вбрасывания аута мяч оказался у Дениса Галенкова, который сперва перебросил вратаря, а затем нанес удар головой.

Видео: YouTube/ФК «Динамо» Киев

"Динамо" - "Полесье" - 1:2

Голы: Кравченко (38) - Немтинов (12), Галенков (74) "Динамо": Бущан (Нещерет, 40), Кравченко, Алибеков, Шабанов (Бодня, 51), Сидорчук (Шулянский, 51), Сидклей (Янчак, 51), Андриевский (Гармаш, 40), Шапаренко (Петрусенко, 51), Русин, Дийе, Де Пена (Хондак, 51)

30 июня "Динамо" отправится на сбор в Австрии, где проведет пять контрольных матчей.

Ранее сообщалось, что Динамо вышло из отпуска. Игроки начали проходить медосмотр.

Также мы писали, что в "Милане" решили приобрести защитника киевского "Динамо".