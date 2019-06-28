Во Львове сегодня вспыхнул пожар на территории локомотивного депо "Львов-Запад", расположенного вблизи железнодорожного вокзала.

Фото: Igor Zinkevych

По информации сайта областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре на улице Таллиннская, 1, поступило спасателям в 17:01. Возгорание возникло на территории локомотивного депо в ремонтном цехе. Горит кровля, предварительно, на площади 1000 кв. м. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, в тушении задействованы 17 спецавтомобилей.

По состоянию на 19.30 пожар локализован, продолжается ликвидация. "Угрозы для населения, прилегающих зданий, железнодорожного вокзала нет", - отмечается в сообщении.

Как стало известно позже, сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в ремонтном цеху локомотивного депо "Львов-Запад". По данным пресс-службы ГСЧС Львовской области, "Пожар был ликвидирован в 21:30", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, информация о пожаре поступила в ГСЧС около 17:00. По предварительным данным, горела кровля цеха на площади около 1000 м.кв. Угрозы для населения, прилегающих зданий и близлежащего железнодорожного вокзала нет. К тушению пожара привлекли экипажи 19 спецавтомобилей и 114 пожарных. Причину пожара выясняют.

Справка. Локомотивное депо "Львов-Запад" - обособленное структурное подразделение службы локомотивного хозяйства Регионального филиала "Львовская железная дорога" акционерного общества "Укрзализныця". Расположено вблизи станции "Львов", которая обслуживает перевозки Львовского железнодорожного узла.

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