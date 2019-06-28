Боксер из Украины в супертяжелом весе Виктор Выхрист вышел в финал Европейских игр-2019. В полуфинале украинце одержал победу нокаутом в хорватского бойка Марко Милуна. Видео боя опубликовано в YouTube.

Милун уже в первом раунде получил нокдаун от Выхриста. В третьем раунде после серии ударов от украинца рефери снова зафиссировал нокдаун, после чего бой был остановлен. Таким образом, Выхриcт гарантировал себе как минимум серебряную медаль Европейских игр-2019. В финале украинец встретится с победителем боя между французом Мурадом Алиевым и немцем Нелви Тиафакой.

Видео: YouTube/Sport Ukraine

Также бронзовую медаль в боксе Украине принес Евгений Барабанов, который не сумел пробиться в финал, уступив россиянину Харитону Аргба.

Ранее сообщалось, что появилось видео нокаута Ломаченко, снятое на камеру в бабочке рефери.

Также мы писали, что Ломаченко сломал руку во время удара, которым нокаутировал Кроллу.