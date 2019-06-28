Бывший президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прибыл в село Жидычин Киверцовского района Волынской области, чтобы получить благословение у настоятеля местного монастыря ПЦУ, сообщает издание Район.

Порошенко прибыл на Волынь в четверг, 27 июня. Там его встретил иерарх ПЦУ Михаил Зинкевич. Вместе они посетили территорию Свято-Николаевского монастыря, который принадлежит ПЦУ, а также находящийся рядом одноименный храм, который ранее был в собственности Украинской православной церкви.

Однако Порошенко не ограничился одними молитвами и благословением. Как видно на видео, он залез на колокольню, чтобы попробовать себя в роли звонаря. В этом время взглянуть на необычного гостя пришли десятки местных жителей, к которым прямо с колокольни с импровизированной речью и обратился экс-президент.

"Спасибо вам, что защищаете нашу землю, нашу церковь. Потому что, когда мы вместе, нам не страшно. Спасибо за веру в Бога, веру в церковь и за веру в Украину", - сказал он.

Видео: YouTube/Ольга Бондарук

Ранее сообщалось, что премьер Молдовы Санду обвинила Порошенко в коррупции и контрабанде.

Также мы писали, что Портнов направил в ГБР новое заявление против Порошенко, обвинив его в узурпации власти.