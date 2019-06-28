На выходных в субботу, 29 июня, и воскресенье, 30 июня, жаркая погода в Украине будет маловероятной, как и прогнозировали синоптики. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В субботу в Украине в течение дня ожидается + 18 + 23 градуса, в воскресенье потеплеет до + 22 + 26 градусов. На западе до +29 градусов, а на востоке и юго-востоке, в Запорожье предполагается + 21 + 24 градуса. В ночные часы вообще вспомним об одеяла, ведь температура воздуха снизится до + 9 + 14 градусов!" — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сильных ливней в выходные дни не будет — не исключаются лишь небольшие дожди.

"В Киеве уик-энд ожидается комфортным. В субботу + 20 + 22 градуса, в воскресенье + 23 + 25 градусов. В ночные часы — прохладные + 11 + 14 градусов. Есть вероятность локальных небольших дождей", — предупреждает синоптик.

В то же время, по ее словам, в понедельник, 1 июля, жара вновь наведается в Украину, однако уже во вторник, 2 июля, жарко будет лишь в южных областях.

Скриншот: Facebook/Наталья Диденко

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