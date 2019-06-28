С 29 июня до 3 июля жара в Украине начнет спадать, а местами пройдут грозовые дожди, температура выше 30 градусов поднимется только на юге страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр в пятницу.

"29 июня облачно с прояснениями. На Левобережье местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°; в южной части ночью 12-17°, днем 22-27", - говорится в сообщении.

Сообщается, что такая же погода сохранится 30 июня и 1 июля: 30 июня на Левобережье, днем 1 июля в западных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/сек. Температура 30 июня ночью 9-14°, в Карпатах 5-10°, днем 20-25°, в западных областях - 24-29°; 1 июля ночью 12-17°, днем в западной части - 26-31°, на остальной территории страны - 23-28°.

2 июля ночью в западных, северных и восточных областях, днем в Украине, кроме южных областей, 3 июля в южной части местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-19°; днем 2 июля 25-31°, на юге до 34°.

3 июля синоптики прогнозируют 20-26°, в южных областях местами 30-32°.

Фото: meteo.gov.ua

В субботу в столицу, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем около 20°. По области днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Порывы ветра местами достигнут 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.

30 июня и 1 июля - переменная облачность, осадков не ожидается. Температура 30 июня ночью 9-14°, днем 20-25°; 1 июля ночью 12-17°, днем 26-31°.

Во вторник, 2 июля, в Киеве и области ожидается кратковременный дождь, местами грозы. Температура ночью 13-18°; днем 25-30°.

3 июля - без осадков, температура 21-26°.

Ранее сообщалось, что синоптик сообщила, какой холодной и ветреной будет погода в Украине на День Конституции.

Также мы писали, что синоптики сообщили, какой будет погода в Украине на День Конституции.