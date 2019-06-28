Певица Алла Пугачева выложила в Instagram новое фото: на нем Примадонна позирует в модном молодежном образе.

На Пугачевой - кепка со звездой, яркий желтый плащ оверсайз, свободные черные штаны с продольными полосами и такого же цвета футболка. Образ завершает крупный кулон на длинной цепочке и браслет. Певица облокачивается на столб и улыбается. На фоне - зелень, снимок, очевидно, сделан после дождя.

"Немного солнца в холодной воде", - гласит подпись к фотографии.

Поклонники оценили образ Пугачевой. "Алла Борисовна, выглядите супер круто", "Модная", - пишут они в комментариях.

Фото: Instagram/ alla_orfey

Напомним, Галкин хочет построить в Грязи православную часовню для Пугачевой в готическом стиле.

Также мы писали, что состояние Аллы Пугачевой оценили в $100 млн.