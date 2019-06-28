Сегодня в Киев вернулись четверо украинских военных, которых в одностороннем порядке освободили руководители "ЛДНР". Об их выдаче в ходе прямых переговоров с "республиками" договорился один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

По словам политика, сначала украинских военных доставили в Ростов, оттуда - в Минск, и затем в Украину.

В самолете, помимо Медведчука, военных сопровождал его соратник Тарас Козак (идет на выборы в первой десятке списка "Оппозиционной платформы - За жизнь", - прим.).

Во время короткого перелета из Минска в Киев Козак рассказал журналистам телеканала 112 о нюансах передачи.

"Я поздравляю наших ребят, которые сегодня летят к своим семьям, а также их близких. У них сегодня большой праздник, буквально второй день рождения. Также хочу обратиться ко всем нашим шоуменам: перестаньте спекулировать на теме военнопленных. Эта тема должна объединять. Пусть любой, кто сегодня спекулирует на ней, представит, что его ребенок находится в плену… Других слов нет", - отметил Тарас Козак.

Он уточнил, что еще вчера не верил в то, что передача военных состоится.

"Я просто знаю, что вчера было все очень тонко, и сегодня тоже. Я не верил, что это произойдет. Но это случилось благодаря упорству Виктора Медведчука, его связям", - отметил Козак.

Сложность, разъяснил он, лежала в юридической плоскости - с документами военных. Однако Медведчук, будучи юристом, решил возникшие вопросы.

Также Козак прокомментировал недовольство Владимира Зеленского этой передачей.

"Когда президент шел на выборы, он говорил, что готов с кем угодно договариваться... Если он готов договариваться, пусть покажет, что он мужчина, что у него есть железные… - то, что находится между ногами", - сказал Козак.

Напомним, сегодня в Украину вернулись военнослужащие Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов. Подробно об их передаче рассказывала "Страна".