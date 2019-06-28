Перед концертом в Новороссийске попал в больницу певец Юрий Шатунов
В среду, 26 июня, перед концертом в Новороссийске российскому певцу Юрию Шатунову стало плохо, его госпитализировали. Об этом пишет kp.ru.
Певец сначала пожаловался на сильную зубную боль, потом ему стало совсем плохо, и его отвезли в одну из местных больниц. После оказания необходимой медицинской помощи Шатунов провел концерт. Со сцены он поблагодарил врачей и заявил, что если бы не они, он бы не стоял перед залом.
Отметим, что Юрий Шатунов является экс-солистом группы "Ласковый май". В прошлом году ему исполнилось 45 лет.
Фото: NovoNews
Напомним, недавно продюсер Бари Алибасов выпил очиститель для труб и попал в больницу.
Вскоре после этого жену Бари Алибасова срочно госпитализировали.
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