В среду, 26 июня, перед концертом в Новороссийске российскому певцу Юрию Шатунову стало плохо, его госпитализировали. Об этом пишет kp.ru.

Певец сначала пожаловался на сильную зубную боль, потом ему стало совсем плохо, и его отвезли в одну из местных больниц. После оказания необходимой медицинской помощи Шатунов провел концерт. Со сцены он поблагодарил врачей и заявил, что если бы не они, он бы не стоял перед залом.

Отметим, что Юрий Шатунов является экс-солистом группы "Ласковый май". В прошлом году ему исполнилось 45 лет.

Фото: NovoNews

Напомним, недавно продюсер Бари Алибасов выпил очиститель для труб и попал в больницу.

Вскоре после этого жену Бари Алибасова срочно госпитализировали.