В результате крушения малого пассажирского самолета в американском штате Северная Каролина погибли как минимум два человека.

Об этом сообщает американский телеканал новостей ABC News в пятницу.

Фото: abcnews.go.com

"Двое людей погибли, еще один ранен в результате падения одномоторного самолета на дом в городке Хоуп Милс в Северной Каролине", - отмечается в сообщении.

По данным телеканала, инцидент произошел накануне поздно вечером.

Среди погибших – пилот и один человек, находившийся в доме в момент аварии. Они погибли на месте. Третье лицо получило серьезные травмы и была доставлена в медицинский центр в городе Фийетвилл.

Как видно на фото с места крушения, в результате удара был разрушен одноэтажный дом, часть которого полностью уничтожена и не имеет даже остатков стен.

Инцидент расследует Национальный Комитет безопасности перевозок и Федеральное агентство гражданской авиации. Причина аварии устанавливается следователями.

Ранее сообщалось, что пассажирский АН-24 потерпел крушение при посадке в Бурятии. Есть жертвы и раненые.

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