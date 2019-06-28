В Киевской области 28 июня произошло ДТП: столкнулись две легковушки, водители обеих не были осторожны на дороге. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел в селе Вита-Почтовая под Киевом. Один из водителей, который попал в аварию, пытался на четырехполосной дороги выехать из среднего ряда в крайний правый, по нему в этом время на большой скорости летел второй водитель. Именно из-за этого и произошло столкновение.

Видео: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, на трассе Киев-Чоп из-за отказа тормозов произошло ДТП с 7 автомобилями.

Также мы писали, что на трассе Киев-Одесса BMW не поделил дорогу с фурой и та перевернулась посреди дороги.