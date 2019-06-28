Полиция устанавливает местонахождение матери мальчика, который был найден мертвым в чемодане в Черновцах - Пилявской Анны Александровны, 1997 г. н., уроженки Хмельницкой области. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Приметы: рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка под каре, глаза темно-зеленые, наращенные длинные ресницы, на левой руке ближе к запястью татуировка в виде короны, на предплечье татуировка с изображением "ловца снов с главами двух волков". Если известна какая-либо информация о матери погибшего мальчика, сообщайте, пожалуйста, на линию 102", - написал Аброськин.

Как сообщалось сегодня, на окраине Черновцов прохожие нашли чемодан, в котором был мертвый ребенок. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. По указанному факту следователи Садгорского отделения полиции начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Скриншот: Facebook/Вячеслав Аброськин

Ранее сообщалось, что в мусорном баке города Днепр нашли чемодан с телом девушки в джинсах и бюстгальтере.

Также мы писали, что взят под стражу житель Фастова, который убил собутыльницу и уложил ее в чемодан.