Появилось фото, как шесть машин столкнулись "паровозиком" у пожарной части в Киеве
В пятницу, 28 июня, в Киеве "паровозиком" столкнулось сразу шесть автомобилей. Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал Киев Оперативный.
Инцидент произошел на бульваре Перова, у пожарной части №13. На снимке видно шесть столкнувшихся автомобилей, и людей вокруг них. Судя по фотографии, машины получили незначительные повреждения, однако багажники и бамперы некоторых из них смяты.
После столкновения автомобильное движение осуществлялось по другим полосам, так что дорога из-за аварии перекрыта не была.
Фото: t.me/KyivOperativ
Напомним, под Киевом столкнулись две маршрутки и легковушка. Пострадали 26 человек, трое попали в реанимацию.
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