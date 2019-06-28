В пятницу, 28 июня, в Киеве "паровозиком" столкнулось сразу шесть автомобилей. Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал Киев Оперативный.

Инцидент произошел на бульваре Перова, у пожарной части №13. На снимке видно шесть столкнувшихся автомобилей, и людей вокруг них. Судя по фотографии, машины получили незначительные повреждения, однако багажники и бамперы некоторых из них смяты.

После столкновения автомобильное движение осуществлялось по другим полосам, так что дорога из-за аварии перекрыта не была.

Фото: t.me/KyivOperativ

Напомним, под Киевом столкнулись две маршрутки и легковушка. Пострадали 26 человек, трое попали в реанимацию.

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