Главный дизайнер компании Apple Inc. сэр Джони Айв в этом году покинет корпорацию и создаст свою собственную независимую дизайнерскую фирму, в результате чего Apple уже потеряла около 9 млрд долларов, передает Интерфакс.

Во много благодаря творческому тандему Стива Джобса и Джони Айва Apple и стала столь успешной. Именно Айв проектировал дизайн Mac, iPod и iPhone.

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Как известно, последние несколько лет Айв, которого называли правой рукой Стива Джоюса, принимал все меньше участия в текущей деятельности Apple и дизайнерской работе, пишет Dow Jones со ссылкой на источники, близкие к дизайнеру.

Сообщается, что Айв откроет в Калифорнии свою дизайнерскую компанию LoveFrom, и первым ее клиентом будет Apple.

"Пришло время для перемен", - сказал дизайнер.

"После почти 30 лет и бесчисленных проектов я больше всего горжусь тем, что нам удалось создать команду дизайнеров, равных которым нет", - заявил Айв.

По словам главы Apple Тима Кука, роль, которую сыграл Айв в развитии компании, невозможно переоценить.

Про LoveFrom пока мало что известно. По сообщениям ряда изданий, компания сосредоточится на разработке так называемой "умной одежды" и аналогичных вещей, способных интерактивно взаимодействовать с окружающей средой. Как рассказал сам Айв, его новая фирма не будет заниматься только дизайном.

Напомним, Айв стал главой отдела дизайна Apple в 1996 году после того как ситуация в компании оставляла желать лучшего и там проходили увольнения.

Положение резко улучшилось, когда в 1998 году Apple вывел на рынок iMac, а в 2001 году - iPod. С 2012 года Айв руководил дизайном как самих продуктов Apple, так и программного обеспечения. До того это были две разные роли в корпорации.

Сейчас в Apple заявили, что теперь эти роли будут вновь разделены. При этом капитализация Apple снизилась на девять миллиардов долларов - до 919,02 миллиарда на бирже NASDAQ на фоне сообщений об уходе Айва.

Ранее сообщалось, что Apple отзывает партию MacBook из-за угрозы взрыва батареи.

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