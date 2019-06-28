Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Юлия Левочкина по результатам июньской сессии Парламентской ассамблеи встретилась с Президентом ПАСЕ Лилиан Мари Паскье.

Об этом сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы".

Стороны обсудили поддержку президента ПАСЕ в установлении мира на Донбассе, внутриполитическую ситуацию, сложившуюся накануне парламентских выборов в Украине, а также события этой недели на полях ПАСЕ.

"Президент – значимая фигура, которая может и коммуницирует с главами государств и министрами иностранных дел стран-членов Совета Европы. Я обратилась к президенту ПАСЕ с просьбой о помощи в установлении мира, в возврате заложников и политзаключенных. Эти вопросы были услышаны, и я уверена, что президент ПАСЕ будет активным помощником Украины на международных площадках", - сказала по итогам встречи Левочкина.

Также она добавила, что делегация Украины в ПАСЕ устроила демарш после полного возврата полномочий России, так как сейчас в стране идет избирательный процесс.

"Я с такой позицией категорически не согласна. Во-первых, считаю, что это вредит имиджу Украины на международной арене и никак не помогает в решении сложных вопросов и вызовов, которые стоят перед Украиной. Во-вторых, риторика украинской делегации о "предательстве Европы" оскорбительна по отношению к нашим европейским коллегам, которые большинством голосов приняли решение о том, что Ассамблея – это площадка для диалога и для защиты прав человека", – подчеркнула Юлия Левочкина.

Также она заявила, что инициатива отдельных украинских парламентариев об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы, которое ранее было направлено в ПАСЕ для формирования делегации наблюдателей, неприемлема.

"И тем более неприемлемыми являются инициативы со стороны украинских парламентариев о приостановлении участия украинской делегации в ПАСЕ в работе Ассамблеи в той или иной форме", - сказала Левочкина.

Она отметила, что, по ее мнению, Парламентская ассамблея – это диалоговая площадка, которая может и должна быть использована для достижения украинских целей и интересов.

Напомним, в "Оппозиционной платформе" заявили, что Украина должна использовать в своих интересах возвращение России в ПАСЕ.

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