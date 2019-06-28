В южной части Франции в пятницу, 28 июня, был поставлен новый рекорд температуры, которая стала самой высокой за всю историю метеонаблюдений в стране. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на французские издания.

Отмечается, что в течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз термометры показали до +44,3 градусов по Цельсию.

Ранее самая высокая температура воздуха в истории наблюдений во Франции составляла 44,1 градуса по Цельсию. Рекорд был зафиксирован 12 августа 2003 года в провинции Гар, на юге страны.

Ранее сообщалось, что в департаментах Буш-дю-Рон, Гар, Эро и Воклюз в пятницу объявлен наивысший уровень опасности из-за жары. В связи с этим премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал граждан страны к "максимальной бдительности". Он также сообщил, что в пятницу из-за высоких температур во Франции будут закрыты 4 тыс. школ.

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