Один из лидеров "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктор Медведчук, благодаря которому 28 июня в Киев вернулись четверо освобожденных из плена "ЛДНР" украинцев, пояснил, почему были выбраны именно эти четыре человека.

Об этом сообщает 112.ua.

"Почему именно эти люди? Потому что есть ряд обращений. И обращений очень многих людей, их родственников, по вопросам возвращения или обмена, которым занимается центр при общественном движении "Украинского выбора", опять таки, с 2014 года. И среди этих людей есть, в том числе, и эти люди, как и многие другие. Но определялись эти лица именно той стороной", - сказал Виктор Медведчук.

Он пояснил, что обращения от родственников пленных, которые поступали ему, направлялись в "ЛДНР", а СБУ включило в списки на обмен более 70 человек, поэтому представители Донецка и Луганска выбирали именно из этих людей.

"Еще раз: в одностороннем порядке освободить. Это не обмен – это освобождение, и тут людей подбирали с той стороны", - сказал Медведчук.

Напомним, среди освобожденных украинцев - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

Мы описывали, как проходила их передача украинской стороне.

Также мы объяняли, о чем договорился Медведчук с "ЛДНР" и почему это не понравилось Зеленскому.