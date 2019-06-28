Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что ждет обсуждений на предстоящем в июле саммите "нормандской четверки" темы урегулирования конфликта на Донбассе с учетом Минских соглашений, передает Интерфакс.

"Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате "два плюс два" министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в "нормандском формате", - заявил он в пятницу на встрече в Осаке президенту России Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что названа дата встречи советников лидеров стран "Нормандского формата".

Также мы писали, что Франция проведет заседание в "нормандском формате", если будут подтверждены намерения выполнять обязательства.