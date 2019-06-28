Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 28 июня, в японской Осаке на саммите G20 во поприветствовал президента РФ Владимира Путина по-русски. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча французского и российского лидеров проходила в резиденции Путина, которую он занимает на саммите в Японии. Встретившись с президентом РФ, Макрон сказал ему "привет" и улыбнулся. Во время переговоров главы двух стран обращались друг к другу на "ты".

"Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира и постараюсь воспользоваться. В свою очередь хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне", - сказал Путин.

Также он подчеркнул, что Франция является одним из важнейших зарубежных партнеров России, несмотря на некоторые проблемы в отношениях.

Напомним, Трамп, Абэ и Моди на саммите G20 обменялись необычным приветствием.

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