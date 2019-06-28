В пятницу, 28 июня, в японской Осаке на саммите G20 президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Индии Нарендра Моди обменялись необычным приветствием. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Пул N3.

На записи видно, что Трамп, Абэ и Моди сначала позируют вместе для фотоснимков, потом ударяют друг другу кулаком о кулак. Инициатором такого неформального приветствие был президент США.

Напомним, Трамп на встрече с Путиным во время саммита G20 пошутил о российском вмешательстве в выборы.

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