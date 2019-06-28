Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус пообещал сдать депутатский мандат, если его получит, и подметать Крещатик в течение месяца, если он не сможет добиться снижения тарифа на "зеленое электричество" в два раза. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Герус, данный тариф в Украине в четыре раза выше, чем в Армении, в которой состоялся первый аукцион для солнечных электростанций.

"Обещаю: если в фракции "Слуга народа" будет не менее 200 депутатов и если мы до конца следующего года в ходе конкурентных аукционов не снизим зеленый тариф на солнце в 2 раза я сдам мандат (если он у меня будет) и месяц на волонтерских началах буду подметать Крещатик", - написал он.

Как пояснил Герус, "снизить" в данному случае означает, что тариф полученный для новой "солнечной" станции, будет в 2 раза ниже, чем действующий сегодня "зеленый" тариф. "То есть проведем аукционы и обеспечим конкуренцию так, что в результате "зеленый" тариф будет не выше 0,075 евро за кВт-час", - уточнил он.

Скриншот: Facebook/Andriy Gerus

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины заявил, что стоимость электроэнергии для населения после проведения реформы рынка не вырастет.

Тем временем эксперт по энергетике и представитель президента в Кабмине Андрей Герус заяивил, что Владимир Зеленский шутил и не обещал снизить тарифы на газ и электроэнергию для населения.

Также мы писали, что сайт Рады второй день не публикует текст законопроекта Зеленского о снижении тарифов.