Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов сделал своей правой рукой генерал-майора Анатолия Калюжняка, который во времена президентства Виктора Януковича занимал аналогичный пост, а значит, попадает под люстрацию. Об этом сообщает издание "Слiдство Iнфо".

Сообщается, что Калюжняк находился на аналогичной должности с 2010 по 2013 год во время правления президента Виктора Януковича. В апреле 2014 года он был помощником народного депутата Владислава Бухарева, который в начале июня 2019 года возглавил Службу внешней разведки Украины.

По словам экс-руководителя департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяны Козаченко, Калужняк попадает под действие закона "Об очищении власти" и не может занимать государственные должности. Согласно закону под ограничения попадают руководители всех самостоятельных подразделений центрального аппарата СБУ и их заместители.

Напомним, Баканов был руководителем предвыборного штаба Владимира Зеленского и возглавлял партию "Слуга народа", от которой Зеленский был выдвинут кандидатом на пост главы государства. Назначение Баканова на пост первого замглавы СБУ стало одним из первых кадровых решений нового президента.

Ранее "Страна" подробно писала о том, кто такой Иван Баканов, которого Зеленский назначил главой СБУ.