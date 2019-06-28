Один из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук, благодаря которому 28 июня в Киев вернулись четверо освобожденных из плена "ЛДНР" украинцев, заявил, что не может понять и объяснить болезненную реакцию президента Украины Владимира Зеленского на его договоренность об этом. Комментарий Медведчука опубликован в YouTube канала "112 Украина".

"Когда я наблюдал вчера его такую болезненную, нервозную реакцию по поводу того, что произошло в Минске, что было принято решение руководителями Донецка и Луганска об освобождении четырех граждан Украины – это вообще необъяснимо. Я это на доступном, цензурном языке, объяснить не могу", - заявил Виктор Медведчук.

По его словам, новость об освобождении граждан Украины должна вызывать радость - вне зависимости от того, кто и когда об этом договорился.

"Если освобождаются граждане, этому надо радоваться, а не рассказывать, кто посредник, и кто какую роль и когда выполняет. Потому что посредником я не был и не собираюсь им быть, я представляю интересы партии, интересы людей, которые хотят мира, а их 80%, и я представляю родственников, которые хотят видеть своих сыновей и мужей дома, в семье, на Родине", - сказал Виктор Медведчук.

Также он добавил, что освобождение украинцев возможно только благодаря прямым переговорам с Донецком и Луганском, более того, именно их требуют 55% граждан страны.

"Скажите, пожалуйста, а если он не готов к диалогу с сепаратистами, к прямому диалогу, то как освобождать людей, которые находятся в Донецке и Луганске? Через Вашингтон, через США. Или через кого? Или, может быть, Франция и Германия помогут освободить тех, кто находится в Донецке и в Луганске?.. 55% граждан Украины поддерживают прямой диалог Зеленского с руководителями неконтролируемых территорий", - заявил Медведчук.

Также он добавил, что подход новой власти к Минским соглашениям не демонстрирует ее стремление к миру.

"В отношении новой власти меня удивило изначально то, что представители команды г-на Зеленского начали заявлять о том, что "конечно, мы будем придерживаться минских соглашений, потому что к ним привязаны санкции против России". Уже подобный подход, формулирование такой мысли, глубокой, и наполненной исключительным цинизмом, говорит о том, что люди думают не о мире, люди думают не о прекращении боевых действий, а думают по поводу того, чтобы санкции в отношении России остались", - сказал Медведчук.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, накануне Виктор Медведчук встретился с лидерами "ДНР/ЛНР" и договорился о выдаче 4 украинских пленных.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому осудил договоренности Медведчука о возвращении украинских пленных, заявив, что это сделано специально к выборам. Мы подробно описывали, о чем именно договорился Медведчук и почему это не понравилось Зеленскому.

Несмотря на это, 28 июня в Минске состоялась передача пленных украинцев.