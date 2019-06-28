Глава РФ Владимир Путин сообщил, что в России "практически нет" олигархов, которые "используют свою близость к власти, чтобы получать сверхприбыль". Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times.

"Вы знаете, во-первых, у нас уже нет олигархов", — заявил он в ответ на вопрос о том, что олигархи жалуются в Центральный банк на закрытие кредитных организаций. Путин напомнил, что олигархи "используют свою близость к власти, чтобы получать сверхприбыль", и отметил, что в России есть крупные частные компании с государственным участием.

"Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые используют какие-то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет", — отметил он. Также президент добавил, что Центральный банк "последовательно занимается оздоровлением финансовой системы страны", и дело "не в олигархах, дело не в больших компаниях, а в том, что это затрагивает и интересы вкладчиков и рядовых граждан".

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