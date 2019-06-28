Оккупационные власти Крыма заявили о сумме в 2,5 триллиона рублей "упущенной выгоды" от действий Украины до "воссоединения с Россией". Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на итоги совещания "рабочей группы" по анализу ущерба от "украинского периода".

"Для анализа экономических потерь за основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы, таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн рублей", - заявила зампред "парламентского комитета по экономической политике" Ольга Виноградова.

По подсчетам "рабочей группы", Украина направляла недостаточно средств для содержания сетей ЖКХ - 5% от установленной нормы.

"Это привело к тому, что в 2014 году износ оборудования по водосточным станциям составил 87%, по водопроводным и насосным - 76%, по канализационным - 54%, сети водоснабжения - 55%. Крым был недофинансирован", - заявила Виноградова.

Отдельным блоком в "докладе" отмечены потери от "энергоблокады" полуострова в 2015 году со стороны Украины - ущерб, понесенный субъектами хозяйствования, оценен в 1 млрд рублей, недополученная выгода - в 1,5 млрд рублей.

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