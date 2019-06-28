Президент России Владимир Путин на ужин саммита G20 в Осаке пришел со своей термокружкой. По словам его пресс-секретаря, в ней был чай.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему Путин ходит на мероприятия со своим термосом (ранее он уже был замечен с ним). Песков заявил, что в термосе находится чай, который Владимир Путин пьет постоянно.

Отмечается, что после тоста Абэ Владимир Путин чокнулся термокружкой с бокалом Трампа, у которого, вероятно, в нем была кола.

Напомним, на саммите G20 мировых лидеров угощают морскими ежами и огромными устрицами.

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