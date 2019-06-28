В итальянском городе Генуя методом контролируемого подрыва снесли остатки моста, при обрушении которого в 2018 году погибли 43 человека. Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что подрыв провели в пятницу, 28 июня. Для того чтобы снести старую конструкцию, специалисты использовали более полтонны взрывчатки. Эксперты разместили взрывчатку как на опорах моста, которые еще оставались, так и на дорожном полотне.

Кроме того, вокруг моста разместили баки с водой, были также включены системы полива для борьбы с пылью. За несколько минут до демонтажа прозвучала сирена, а сам снос занял всего восемь секунд.

Напомним, обрушение моста в Генуе произошло 14 августа 2018 года, при этом погибли 43 человека. Изначально сообщалось, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. Позже прокурор Франческо Гоцци заявил, что причиной трагедии стала человеческая ошибка.

Также мы сообщали, что украинцы, пострадавшие во время обрушения моста в Генуе, записали видеообращение из больницы.