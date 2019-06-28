Американская делегация конгрессменов в рамках европейского тура в ближайшие дни посетит Украину, где проведет встречу с президентом страны Владимиром Зеленским и главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

Об этом сообщается на сайте лидера демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойера (Steny H. Hoyer), который возглавит эту делегацию.

"…делегация отправится в Киев (Украина), где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Делегация встретится с антикоррупционными активистами и представителями неправительственных организаций, чтобы обсудить их работу по укреплению демократии в Украине. Делегация также обсудит важнейшие вопросы энергетической безопасности с руководителем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым", - сказано в сообщении.

Помимо этого, конгрессмены посетят Бабий Яр и Майдан Независимости. Хойер в своем микроблоге в Твиттере анонсировал: "Я с нетерпением жду визита делегации Конгресса в Данию, Украину, Венгрию и Люксембург в ближайшие дни, чтобы подтвердить важность альянса НАТО и решительную поддержку США демократии в Европе". Сначала делегация посетит Данию, затем Украину, потом Венгрию и Люксембург.

Ранее сообщалось, что Конгресс США утвердил $250 миллионов военной помощи Украине.

Также мы писали, что в Конгрессе США обнародовали четыре пункта по Зеленскому. Все они касаются России.