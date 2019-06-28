Четверо украинцев, которых 28 июня благодаря договоренности одного из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука освободили из плена "ЛДНР", прибыли в Киев. Об этом сообщает 112.ua.

Ранее освобожденных из плена Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева и Максима Горяинова в аэропорту Минска, куда они прибыли из Ростова-на-Дону, передали Виктору Медведчуку. Они сообщили лишь, что чувствуют себя удовлетворительно и с нетерпением ожидают встречи с родными.

Из Минска украинцы прилетели в киевский аэропорт "Жуляны". Там их встретили друзья и родные.

Скриншот: 112.ua

Напомним, Виктор Медведчук договорился о передаче четверых пленных украинцев с лидерами "ЛДНР". Мы описывали подробности их передачи в Минске украинской стороне.

Также мы разбирались, о чем именно договорился Медведчук и почему это не понравилось Зеленскому.