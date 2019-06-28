Лондон настаивает, что нормализация отношений между Великобританией и РФ возможна лишь в том случае, если Россия "прекратит безответственную и дестабилизирующую деятельность". Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.

Сообщается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки 28 июня заявила, что у британской стороны есть "неопровержимые доказательства" причастности России к инциденту в Солсбери.

По словам Мэй, подобные действия никогда не должны повториться, а Британия хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности.

По данным Кремля, президент РФ Владимир Путин "дал все необходимые ответы Мэй" во время встречи в Осаке, пишет РИА Новости.

Уточняется, что премьер-министр Британии "получила необходимые ответы со стороны президента". А далее уже в расширенном составе на переговорах затрагивались темы взаимной торговли, также состоялся обмен мнениями по Украине, Сирии и Ирану.

Напомним, в сети сравнили, как всего за три года ухудшилось настроение Мэй при рукопожатии с Путиным.

Также мы писали, что Мэй поговорила с Путиным об Украине.