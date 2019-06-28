В Мариуполе власти города препятствуют избирательной кампании кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 57 округу Владислава Филимонова. Об этом сообщается на официальном сайте политсилы.

В сообщении говорится о том, что в ночь на 28 июня коммунальные службы по распоряжению местной власти, подконтрольной "Оппозиционному блоку", сорвали борды с политической рекламой кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 57 округу Владислава Филимонова. Уточняется, что это уже второе такое ЧП за последнюю неделю.

"В этот раз мы дежурили по каждому адресу, где была размещена реклама нашего кандидата, что позволило нам "на горячем" застать сотрудников ТТУ, которым приказали уничтожить наши борды. По данному факту была вызвана полиция, написано заявление. У коммунальщиков правоохранительные органы взяли пояснение. Сегодняшняя городская власть, которая в большинстве своём представлена депутатами и чиновниками Оппоблока, не гнушается любыми средствами, чтобы навредить своим оппонентам",- заявил глава Мариупольской организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Максим Ткач.

Политик напомнил, что за препятствование в введении избирательной кампании предусмотрена уголовная ответственность.

Фото: zagittya.com.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в "Оппозиционной платформе" заявили, что Украина должна использовать в своих интересах возвращение России в ПАСЕ.

Также мы сообщали, что опубликован свежий рейтинг партий перед выборами: "Слуга народа" набирает 45,3%, "Оппозиционная платформа" - 12,1%.