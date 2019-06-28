Глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Украина пока не отправляла в РФ официальное предложение о замене транзита газа на своповые поставки. Об этом сообщает газета "Ведомости".

В данный момент, по его словам, речь идет лишь об отдельных заявлениях в руководстве "Нафтогаза" по этой теме. Однако в "Газпроме" к этому относятся "несерьезно".

Отвечая на вопрос о том, что случится если решение по транзиту газа в ЕС не будет найдено до 31 декабря 2019 года. Миллер отшутился. "1 января — новогодний праздник. Ну а если в Новый год, значит, будет весело", — заметил он.

До этого первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько заявил, что в РФ готовы сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если удастся решить судебные споры между "Газпромом" и "Нафтогазом".

По его словам, Кремль продолжит поставки газа через Украину на "экономически рентабельных условиях". По окончании строительства "Северного потока-2" маршруты транзита газа не будут изменены.

Ранее сообщалось, что глава НАК Коболев подтвердил, что уже в августе Украина может остаться без импортного газа.