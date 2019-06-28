Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп во время переговоров на саммите "Большой двадцатки" 28 июня согласились, что и РФ, и Штаты должны сыграть ведущую роль в снижении рисков, связанных с гонкой вооружений. Об этом пишет ТАСС.

"Оба согласились с тем, (...) что Россия и США как две крупнейшие ядерные державы призваны сыграть ведущую роль в снижении рисков, которые, к сожалению, накапливаются и в этой сфере", - сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Кроме того, по его словам, одной из тем обсуждений был объем торгового взаимодействия между государствами, который "хотя и растет, но по абсолютным цифрам отстает от многих партнеров". Лавров отметил, что Трамп сразу давал поручения членам его делегации "переводить договоренности на язык практических действий".

Президенты США и РФ также обсудили, что оба считают важным выполнение минских соглашений относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, президенты подтвердили желание найти выход из "сложной ситуации" с Ираном.

Напомним, утром в пятницу, 28 июня, на саммите "Большой двадцатки" в Осаке состоялись переговоры между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом.

Мы разбирались, о чем говорили президенты России и США. В частности, были подняты как международные вопросы, так и повестка двухсторонних отношений. Оба лидера согласились, что улучшение отношений отвечает взаимным интересам и интересам всего мира.