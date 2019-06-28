Зеленский вручил орден погибшему нардепу Тымчуку
Глава Украины Владимир Зеленский вручил посмертно орден "За мужество" ІІІ степени народному депутату Дмитрию Тымчуку. Соответствующий указ №470/2019 опубликован на сайте президента в пятницу.
Отмечается, что награда была вручена по случаю Дня Конституции Украины "за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения".
Напомним, 19 июня депутат Тымчук погиб в своей квартире в Киеве. Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины по статье "умышленное убийство" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Как сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князей, погибший получил огнестрельное ранение головы. Прокуратура считает самоубийство основной версией гибели народного депутата.