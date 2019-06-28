Украина должна прежде всего думать не о продлении транзита российского газа через свою территорию, а о собственном газоснабжении. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров "Газпрома" глава компании Алексей Миллер, передает ТАСС.

"Украина должна подумать не о транзите, а о своем собственном газоснабжении", - сказал он. Кроме того, Миллер заявил, что "Газпром" готов продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной. Он отметил, что компания поддерживает необходимые мощности для поставок на Украину, исходя из возможного их объема в 52 млрд кубометров газа в год. Однако он добавил, что "Газпром" не получал от Украины предложений о своповых поставках газа. "То, что касается замены транзита на своп - вы знаете, мы никаких официальных предложений от украинской стороны не получали", - сказал он.

"Некие отдельные заявления управленцев "Нафтогаза Украины" в соцсетях - к таким заявлениям мы относимся несерьезно", - добавил Миллер, пишут "Ведомости".

"(Если не будут найдены решения по транзиту газа в Европу до 31 декабря 2020г - ИФ) 1 января - новогодний праздник. Ну, а если в Новый год, значит, будет весело", - добавил Миллер.

Ранее сообщалось, что глава НАК Коболев подтвердил, что уже в августе Украина может остаться без импортного газа.

"Если мы не найдем решения финансового вопроса (кредиты, евробонды, рассрочка по дивидендам от Кабмина - Прим.Ред.) в ближайший месяц, то уже в августе будем останавливать импорт для "Нафтогаза". То есть мы должны за июль найти деньги для того, чтобы оплачивать газ в полном объеме на август", - сказал он.

Также мы писали, что Коболев ответил на условия России по сохранению транзита газа в Европу через Украину.