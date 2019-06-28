Последние пять лет, а именно с 2015 по 2019 годы, признаны самыми теплыми за всю историю метеорологических наблюдений. А 2019-й, как ожидается, будет самым жарким. Как передает Reuters, об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН.

В ВМО подсчитали, что последняя пятилетка бьет рекорд по самым высоким средним температурам воздуха. Температура воздуха часто достигает и превышает 40 градусов Цельсия.

Как отметил пресс-секретарь организации, пока нельзя с уверенностью утверждать, что установившаяся в Европе аномальная жара связана с изменением климата. Однако из-за глобального потепления тепловые волны будут становиться более частыми, интенсивными и растянутыми во времени.

Ранее "Страна" сообщала, что 26 июня в Германии, Польше и Чехии в зафиксировали самые высокие июньские температуры за всю историю наблюдений.

А 27 июня раскалилась территория Франции. В стране температура воздуха достигла 40 градусов по Цельсию.

Причиной аномальной жары 2019 года в Европе ученые считают две области высокого давления рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой. Они блокируют южный циклон, который мог бы охладить воздух.