Четверо украинцев, освобожденных из плена "Л/ДНР" благодаря договоренности одного из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука, уже сегодня, 28 июня прибудут в Киев, свое состояние они оценивают как удовлетворительное. Об этом пишет 112.ua.

Освобожденные украинцы прибыли в аэропорт Минска из Ростова-на-Дону, вскоре они вылетят в Киев. Их, а также документы передали Виктору Медведчуку. Сами они отказались от развернутых комментариев журналистам, сказав лишь, что состояние их здоровья удовлетворительное и они ожидают встречи со своими родными.

"Эмоции, конечно, переполняют. А почему без комментариев? Ну вы поймите, мы из каких мест сюда прибыли, и сейчас если начать что-то говорить, это будет коряво и некрасиво. А вообще, если в общем сказать за всех, мы, конечно, очень благодарны всем, кто занимался этим вопросом, вопросом по освобождению нас, и занимается дальше по вопросу освобождения наших побратимов там, на той стороне. И вообще вопросами мира в Украине", - рассказал освобожденный Эдуард Михеев.

Также он отметил, что узнал о своем возвращении в Украину четыре дня назад (24 июня). По его словам, ему удалось узнать, что до этого предпринималось несколько попыток освободить его из плена.

"За себя могу сказать, что это не первая попытка, ну, будем так сказать, насчет меня, я за себя говорю, не первая попытка, остальные, видно, были неудачные, но попытки были, я это понял, будем говорить так. А на этот раз – видите, ну, слава Богу и всем тем, кто за нас молился, кто нас поддерживал и кто нас ждет", - сказал Эдуард Михеев.

Виктор Медведчук также отметил, что вопросом освобождения пленных он занимается как гражданин Украины, а не представитель украинской стороны, а сам процесс начался еще в 2014 году, задолго до выборов

"По тем сведениям, которые есть у нас, таких лиц, которые установленные на неподконтрольных территориях – это 70 человек. Более того, многие из них, родственники многих из них, родственники фактически всех, кто стоят рядом со мной, обращались в наш центр. Этот центр был создан в 2014 году при общественном движении "Украинский выбор". Туда обращались родственники, вот матери сегодня людей, которые здесь находятся, дочери Эдуарда Михеева. Они обращались с заявлениями помочь разыскать, помочь освободить этих людей", - сказал Виктор Медведчук.

Отмечается, что среди освобожденных - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

Дмитрий был взят в плен еще 11 сентября 2016 года и приговорен "судом" боевиков к 15 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Яков Веремейчик попал в плен 25 мая 2018 года, боевики возбудили против него ряд уголовных дел. Эдуарда Михеева взяли в плен 16 октября 2017 года, осудили якобы за госизмену и приговорили к 12 годам лишения свободы. Максим Горяинов, старшина 53 ОМБр, попал в плен в конце мая 2019 года, его собирались 15 лет продержать в тюрьме. Он - один из восьмерых украинских бойцов, которые перепутали ориентиры, попали не на ту дорогу и уехали в серую зону, где их поймали боевики.

Также ранее "Страна" разбиралась в том, о чем именно договорился Медведчук и почему это не понравилось Зеленскому.