В соцсетях появились два снимка рукопожатия британского премьера Терезы Мэй и президента России Владимира Путина. Они сделаны в идентичных обстоятельствах с разницей в три года - в 2016 и 2019 году. Однако лица руководителей государств выражают совершенно разные эмоции.

На фото в 2016 году при рукопожатии с российским лидером Тереза Мэй достаточно приветливо и широко улыбается. А на фото 2019 года, сделанном в японской Осаке на саммите G20, лицо британского политика застыло в далекой от улыбки гримасе. Владимир Путин же на обоих снимках выгладит достаточно сдержанным, демонстрируя скорее протокольную улыбку.

Не исключено, что Тереза Мэй в нынешнем году неприветливо отреагировала на рукопожатие российского лидера из-за напряженных отношений между Москвой и Лондоном. Однако в сети обсуждают и другую вероятную причину недовольства на лице британского политика - для нее нынешний саммит G20 скорее всего станет последним в должности премьера. Возможно, именно потому она не может заставить себя улыбнуться хотя бы для протокола.

Ранее "Страна" писала о том, что на саммите Тереза Мэй поговорила с Путиным об Украине.

Также мы сообщали, что Мэй заявила Путину о наличии доказательств причастности России к отравлению Скрипалей.