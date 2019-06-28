У Станицы Луганской третий день продолжается разведение вооруженных сил и средств сторон на Донбассе. В пятницу за процессом наблюдал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, бывший президент Леонид Кучма, передают "Новости Донбасса".

Пятница, 28 июня, может стать последним днем разведения войск возле Станицы Луганской. Об этом со ссылкой на наблюдателей ОБСЕ сообщает "112 Украина".

Подразделения ВСУ отошли на 500 метров, сепаратисты - на 1,5 километра. Идет разбор бетонных блоков, которые служили укрытием для военных.

По информации журналистов, после окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец. Международный комитет Красного Креста выделил на это 60 млн евро. Наблюдавший за процессом Кучма сообщил, что при условии соблюдения перемирия, ремонт моста может занять 1,5-3 месяца.

В среду, 26 июня, в штабе ООС сообщили, что у КПВВ "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.

В четверг, 27 июня, в пресс-центре ООС сообщили, что в районе Станицы Луганской сепаратисты завершили первый этап отвода своих сил и отошли от пешеходного моста, в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней Минской контактной группы от 20 сентября 2016 года.

Заместитель командующего ООС Богдан Бондарь отметил, что констатировать успешность разведения сил у Станицы Луганской можно будет примерно через пять дней с начала процесса, затем стороны должны выполнять следующие пункты Минских соглашений, в частности, размещение на неподконтрольном участке украинско-российской границы постов СММ ОБСЕ в круглосуточном режиме.

Фото: novosti.dn.ua

Олеся Медведева разбиралась в подоплеке и нюансах отвода войск на Донбассе:

Видео: youtube.com/Страна.ua