В Спортивном арбитражном суде (CAS) приняли решение относительно спора ФК "Милана" с УЕФА по поводу финансовых правил Европейской федерации футбола (финансового фэйр-плэй, ФФП).

За нарушение регламента по ФФП "Милан" отстранен от участия в Лиге Европы на следующий сезон (2019/2020). Об этом сообщает пресс-служба суда.

При этом "россо-нери" договорились с УЕФА о том, что в обмен на пропуск еврокубкового сезона они получат годичную отсрочку, чтобы уладить несоответствия ФФП.

В этом случае место "Милана" в групповом этапе Лиги Европы займет тренируемая Паулу Фонсекой "Рома", а "Торино" сыграет в квалификационном раунде турнира.

Как сообщала "Страна", в "Милане" решили приобрести защитника киевского "Динамо". Кандидатуру 20-летнего динамовца Виталия Миколенко обсудили в штаб-квартире клуба.

Напомним, что в "Шахтере" рассказали, чем займется Дарио Срна, вернувшись в клуб.