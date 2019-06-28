Донецкий хладокомбинат "Винтер", расположенный на неподконтрольной Украине части Донецкой области, выпускает серию мороженого, посвященную культовому сериалу "Игра престолов". Об этом сообщают донецкие СМИ.

Всего новая линейка мороженого будет включать семь видов, на упаковке каждого из которых будут размещены изображения гербов шести правящих домов вымышленного мира саги - Вестероса - и одного из главных антагонистов всего сериала – Короля Ночи.

На сегодняшний день вышло мороженое с изображением рыбы, символизирующая герб дома Талли. На следующей неделе появятся остальные разновидности лакомства из этой серии. Планируется, что включать она будет такие вкусы: эскимо, шоколадный пломбир, фруктовое, с соленой карамелью и т.д.. Мороженое с изображением Короля Ночи на упаковке будет иметь вкус кокоса и носить название "Кокос Ночи".

Напомним, канал НВО показал как актеры "Игры престолов" реагировали на гибель своих персонажей.

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