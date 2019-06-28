Архитекторы работают уже над четвертой редакцией проекта реконструкции Украинского дома под Офис президента (ОП) Владимира Зеленского. Об этом сообщает НВ.

Реконструкцией будет заниматься бюро 33BY Ивана Юнакова, который занимает 65‑ю позицию в списке партии Слуга народа, а также приходится сыном известному архитектору Сергею Юнакову. По словам главы архитектурного бюро, президент будет работать на четвертом этаже, пятый займут его офис и юридические отделы, а третий отдадут главе ОП и его замам. Также в здании планируют оборудовать кафе и спортзал, а под землей - парковку на 134 места с тремя заездами - два с улицы Владимирский спуск и один - с Трехсвятительской. Также в здании будет живое дерево и фонтан, который будет выполнять роль вентиляционного узла.

Согласно проекту, стены большинства кабинетов будут стеклянными, а интерьеры оформят в стиле лофт, отличительной чертой которого считают максимальную просту и функциональность.

Систему отопления планируют полностью переделать. Сейчас здание отрезано от центрального отопления, в новой технологичной конструкции специальные установки будут создавать лед, а потом растапливать его и пускать пар по трубам отопления, подогревая его электрическими тэнами.

Предполагается, что это позволит снизить потребление электроэнергии. Сейчас Украинский дом потребляет минимум четыре тысячи киловатт в сутки, а после реконструкции, согласно проекту, ему понадобится 450 киловатт. Также систему со льдом хотят использовать как дополнительную систему кондиционирования: пар после растапливания льда низкой температуры будет использоваться для охлаждения в летнее время.

Бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос АП с улицы Банковой обойдется в десятки миллионов долларов. В архитектурном бюро 33BY стоимость переезда президентского офиса оценивают в 300 миллионов гривен. Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что на переезд не будет потрачено "ни копейки из государственного бюджета". По словам Юнакова, Зеленский настаивает, чтобы на это пошли "европейские гранты".

Ранее "Страна" писала о том, что Худмузей готов переехать в здание АП на Банковой, но не знает, куда деть фонды.

Также мы разбирались, как, зачем и за сколько друг Андрея Богдана организует переезд офиса президента.