Преемница Ангелы Меркель на посту председателя партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала антироссийские санкции. Об этом сообщает издание "Deutsche Welle".

В пятницу, 28 июня, на встрече с представителями немецкого бизнеса в Берлине Крамп-Карренбауэр отметила, что санкции - это лучше, чем бездействие.

"Я знаю, что для многих компаний экономические санкции - это тяжелое испытание. Но, честно говоря, до сих пор никто так и не назвал мне лучшей альтернативы, кроме того, что мы просто пожмем плечами и скажем: ну да, пусть будет так", - сказала политик.

Ангела Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: faz.net

Крамп-Карренбауэр добавила, что сдержанно относится к России и к режиму, который "пытается дестабилизировать политическую систему Европы", прибегая к фейковым новостям. По мнению председателя ХДС, руководство РФ аннексией Крыма и военным вторжением на Донбасс нарушило международное право. Поэтому ответ Европы в виде санкций вполне справедлив.

27 июня "Страна" сообщила, что власти Евросоюз официально продлили санкции против России до 31 января 2020 года. Европейские, в том числе и немецкие, компании несут из-за торговых и инвестиционных ограничений миллиардные потери.

Напомним, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр избрали на пост председателя партии "ХДС" 7 декабря 2018 года в Гамбурге, на съезде политсилы. Политики сменила Ангелу Меркель, которая занимала этот пост на протяжении 18 лет.