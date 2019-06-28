Министр иностранных дел России Сергея Лаврова рассказал о встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным на конференции "Большой двадцати" в Осаке, которая состоялась в пятницу, 28 июня.

По данным Лаврова, президент США дал указание своей команде перевести достигнутые договоренности на "язык практических действий". Об этом сообщает RT.

"Настрой очень хороший. Атмосфера - конструктивная. Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр проблем — от экономики до стратегической стабильности. Мы подтвердили наши инициативы, которые были представлены в этих вопросах в Гамбурге и в прошлом году в Хельсинки. Президент США Дональд Трамп сказал, что его сотрудники, которые присутствовали на беседе, получат поручения заниматься этими вопросами со своими московскими коллегами", - отметил Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что несмотря на имеющиеся разногласия между государствами, "в целом отмечается настрой на налаживание диалога".

Мы разбирались, о чём говорили президенты России и США. Были подняты как международные вопросы так и повестка двухсторонних отношений. Оба лидера согласились, что улучшение отношений отвечает взаимным интересам и интересам всего мира.

Отметим, что Дональда Трампа пригласили совершить официальный визит в Россию на День Победы 9 мая 2020 года.